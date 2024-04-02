Як українці можуть подати на відшкодування збитків РФ у Гаазі: оприлюднено схему

У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 – бізнесом

У Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією за даними пошуковика по судовому реєстру Бабуся, повідомляє Опендатабот.

Щонайменш 397 рішень винесли українські суди щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Росії, з початку повномасштабного вторгнення. Кількість таких справ стабільно зростає: так, у 2022 їх було 44, а у 2023 році – вже 262 рішення.

За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування РФ збитків, спричинених війною.

У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 – бізнесом.

Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже з 2 квітня 2024 року у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України. Так, громадяни, які постраждали через війну РФ після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через Дію.

Потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їх майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

Раніше ООН оцінила розмір збитків України від вторгнення Росії.