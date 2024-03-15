Макрон знову висловився про відправку військ до України

Макрон переконаний, що війна в Україні є «екзистенційною для нашої Європи і для Франції»

Президент Франції Еммануель Макрон коментуючи свою заяву про можливе введення військ в Україну, заявив, що не впевнений в цьому, але не виключає такого кроку. Про це Макрон сказав в інтерв’ю телеканалу TF 1 Info.

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На запитання про можливе введення французьких військ в Україну Макрон відповів: «Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент. Я припускаю обговорення цієї можливості».

«Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти», – додав Макрон.

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Макрон переконаний, що війна в Україні є «екзистенційною для нашої Європи і для Франції».

«Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла», – заявив Макрон.

Лідер Франції зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала «набагато складнішою».

«І тому так, я вам кажу з великою відповідальністю: початок 2024 року повинен стати для нас стартом», – сказав Макрон.

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Макрон переконаний, що у разі перемоги Росії в Європі більше не буде безпеки, бо російський диктатор Путін не дотримується своїх зобов’язань і не зупиниться на Україні.

«Якщо Росія продовжить свою ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готові, і ми будемо готові», – сказав президент Франції.

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.