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Макрон знову висловився про відправку військ до України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон знову висловився про відправку військ до України
Лідер Франції зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала «набагато складнішою»
фото з відкритих джерел

Макрон переконаний, що війна в Україні є «екзистенційною для нашої Європи і для Франції»

Президент Франції Еммануель Макрон коментуючи свою заяву про можливе введення військ в Україну, заявив, що не впевнений в цьому, але не виключає такого кроку. Про це Макрон сказав в інтерв’ю телеканалу TF 1 Info.

На запитання про можливе введення французьких військ в Україну Макрон відповів: «Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент. Я припускаю обговорення цієї можливості».

«Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти», – додав Макрон.

Макрон переконаний, що війна в Україні є «екзистенційною для нашої Європи і для Франції».

«Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла», – заявив Макрон.

Лідер Франції зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала «набагато складнішою».

«І тому так, я вам кажу з великою відповідальністю: початок 2024 року повинен стати для нас стартом», – сказав Макрон.

Макрон переконаний, що у разі перемоги Росії в Європі більше не буде безпеки, бо російський диктатор Путін не дотримується своїх зобов’язань і не зупиниться на Україні.

«Якщо Росія продовжить свою ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готові, і ми будемо готові», – сказав президент Франції.

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.

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Теги: росія війна путін Франція Еммануель Макрон президент солдат диктатор

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