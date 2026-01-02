«Резерв+» тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи у реєстрі «Оберіг»

У застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID

Планові технічні роботи триватимуть в реєстрі «Оберіг» вночі 3 січня. Тому Резерв+ тимчасово не працюватиме. Про це повідомили в Міністерству оборони України.

«3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку «Резерв+» тимчасово (не будуть доступні - ред.) послуги чи оновлення Резерв ID», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, слід вчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути плюс та вибрати «Завантажити PDF».

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, Єдиний реєстр зброї тимчасово призупиняє роботу через планове оновлення системи з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. Як повідомили у джерелі, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

До слова, 30 грудня Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

10 грудня Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.