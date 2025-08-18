Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм
YouTube зіткнувся зі збоєм
фото: Рixabay

Користувачі скаржаться на проблеми з YouTube

Популярний відеохостинг YouTube зіткнувся з масштабним збоєм під час зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.

Користувачі скаржаться на проблеми з потоковим відео, на роботу веб-сайту та на мобільний додаток.

Найбільше збій торкнувся України та Сполучених Штатів. Також збій зафіксовано в інших країнах, оскільки люди по всьому світу стежать за історичною зустріччю.

Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм фото 1
фото: скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, європейські лідери та українська делегація прибули до Вашингтону. Спочатку президент США Дональд Трамп проводить двосторонні переговори з Зеленським. Згодом він зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. До Вашингтону прибули:

  • президент Франції Емманюель Макрон;
  • голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президент Фінляндії Олександр Стубб;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського.

Теги: YouTube YouTube новости Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процес додавання співавтора буде простим
YouTube тестує нові функції для кращого просування каналів
4 серпня, 22:05
«Дякуємо всім, хто допомагав нам та писав слова підтримки!», – Base of Ukrainian sports
YouTube відновив роботу каналу, який збирає докази підтримки війни спортсменами з Росії
1 серпня, 23:11
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Сьогодні, 20:19

Девайси

Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм
Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм
Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва
Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
Китайці розробили робот-пилосос із двома ШІ-руками
Китайці розробили робот-пилосос із двома ШІ-руками
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
6501
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3804
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
3421
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2235
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua