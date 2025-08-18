Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм

Користувачі скаржаться на проблеми з YouTube

Популярний відеохостинг YouTube зіткнувся з масштабним збоєм під час зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.

Користувачі скаржаться на проблеми з потоковим відео, на роботу веб-сайту та на мобільний додаток.

Найбільше збій торкнувся України та Сполучених Штатів. Також збій зафіксовано в інших країнах, оскільки люди по всьому світу стежать за історичною зустріччю.

фото: скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, європейські лідери та українська делегація прибули до Вашингтону. Спочатку президент США Дональд Трамп проводить двосторонні переговори з Зеленським. Згодом він зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. До Вашингтону прибули:

президент Франції Емманюель Макрон;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Фінляндії Олександр Стубб;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського.