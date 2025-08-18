Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм
Користувачі скаржаться на проблеми з YouTube
Популярний відеохостинг YouTube зіткнувся з масштабним збоєм під час зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.
Користувачі скаржаться на проблеми з потоковим відео, на роботу веб-сайту та на мобільний додаток.
Найбільше збій торкнувся України та Сполучених Штатів. Також збій зафіксовано в інших країнах, оскільки люди по всьому світу стежать за історичною зустріччю.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, європейські лідери та українська делегація прибули до Вашингтону. Спочатку президент США Дональд Трамп проводить двосторонні переговори з Зеленським. Згодом він зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. До Вашингтону прибули:
- президент Франції Емманюель Макрон;
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- президент Фінляндії Олександр Стубб;
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
- прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського.