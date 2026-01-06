Головна Техно Телеком
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Мобільні оператори змінили вартість послуг: у кого найвигідніші тарифи у 2026 році?
Абонентам надано змогу значно знизити витрати, не втрачаючи у якості послуг
колаж: glavcom.ua

Аналіз бюджетних пропозицій для пенсіонерів, студентів та економних користувачів

У 2026 році українські мобільні оператори суттєво оновили свої тарифи, зосередившись на створенні пакетів «все в одному» (мобільний зв'язок+домашній інтернет). Це дозволяє абонентам значно знизити витрати, не втрачаючи у якості послуг. «Главком» підготував огляд найдешевших пропозицій на ринку станом на січень 2026 року.

Lifecell

Оператор lifecell у 2026 році пропонує найнижчий вхідний поріг для абонентів, особливо тих, хто готовий поєднувати мобільний та домашній інтернет:

  • «Лайфсет S» за 100 грн/місяць. Це найдешевша пропозиція на ринку. Вона включає безлімітний домашній інтернет та 10 ГБ мобільного трафіку. Головний мінус – дзвінки на інші мережі платні (2 грн/хв).
  • «Лайфсет М» за 175 грн/місяць. Більш збалансований варіант: 1300 хвилин на всі номери по Україні, 25 ГБ мобільного інтернету та швидкий домашній інтернет до 1 Гбіт/с.
  • «Максі» за 190 грн/місяць. Спеціальна ціна для тих, хто переносить свій номер від іншого оператора (MNP). У пакет входить 750 хвилин по країні та безліміт на популярні соцмережі (TikTok, Instagram, Telegram).

Vodafone

Vodafone робить ставку на нових клієнтів, пропонуючи суттєві знижки на перший рік користування.

  • Flexx GO за 200 грн/місяць. Така ціна діє протягом перших 12 місяців за умови перенесення номера до Vodafone (стандартна ціна – 270 грн).
  • Наповнення: Повністю безлімітний мобільний інтернет, безлімітні дзвінки всередині мережі та 1000 хвилин для розмов по Україні. Це ідеальний варіант для активних студентів та молоді.

Київстар

З 6 січня 2026 року оператор запроваджує нову логіку тарифів для дому.

  • «Все разом Комфорт» за 220 грн/місяць. Спеціальна пропозиція для пенсіонерів (60+) та людей з інвалідністю. Включає 10 ГБ інтернету, безліміт у мережі та 100 хвилин на інші номери.
  • Акція на домашній інтернет – 200 грн/місяць. Для нових абонентів тарифів «Оптимальний» та «Комфортний» протягом перших трьох місяців діє знижена абонплата.
  • «Все разом Легкий Контракт» за 290-300 грн/місяць. Універсальний пакет з безлімітним мобільним інтернетом, домашнім інтернетом та 300 хвилинами на інші мережі, включно із дзвінками за кордон.

Серед операторів мінімальна ціна на базовий зв’язок зберігається за lifecell із тарифом за 100 грн. Для тих, кому потрібен повний безліміт мобільного інтернету за помірні кошти, найкращим вибором буде перехід до Vodafone за 200 грн (за акцією MNP). Пенсіонери можуть отримати стабільний пакет послуг у Київстарі за 220 грн, що стало однією з найвигідніших пропозицій для цієї вікової категорії.

Нагадаємо, Україна офіційно долучилася до зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» ( Roam like at Home). Тепер українці можуть відправляти SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС.

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
