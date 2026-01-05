У ЗСУ офіційно запрацювала цифрова система управління логістичним забезпеченням

Технологія побудована на базі програми для управління оборонними ресурсами, яку використовують понад 90% армій країн НАТО

Міністерство оборони завершило дослідну експлуатацію цифрової системи управління логістичним забезпеченням і перевело її в постійну експлуатацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Система отримала всі необхідні дозвільні документи, побудована технічна підтримка користувачів, працюють процеси захисту та оновлення програмного забезпечення. Вона побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

Система дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних. У ній працюють понад 1000 військових частин.

Вона охоплює ключові напрями забезпечення війська на стратегічному і оперативному рівнях, зокрема:

БпЛА;

наземні системи озброєння;

засоби ближнього бою;

засоби радіоелектронної боротьби;

засоби зв’язку;

пально-мастильні матеріали;

речове майно;

медичне майно;

інженерне майно;

продовольство.

Також система автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік.

Зазначається, що робота над системою тривала три роки. Її досліджували на реальних даних та в бойових умовах. На практиці перевірили критично важливі процеси – від обліку й розподілу зброї до фінансових операцій і захисту даних. Система успішно пройшла стрес-тести та довела свою надійність під високими навантаженнями.

«Надалі систему продовжать впроваджувати та доповнювати новими функціями. Це допоможе запровадити єдині правила управління оборонними ресурсами, зробити рішення прозорішими та пришвидшити роботу всього сектору безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

