«Резерв+» надсилатиме сповіщення про відправку повістки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Резерв+» надсилатиме сповіщення про відправку повістки
У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК
фото: Міноборони

За словами пресслужби Міноборони, сповіщення в застосунку не є повісткою

Застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

«Функція добровільна – користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. ⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. ⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою», – вказано в повідомленні.

Наразі «Резерв+» надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • Подання та зняття з розшуку.
  • Порушення правил військового обліку та штрафи.
  • Оновлення Резерв ID.
  • Оновлення та отримання даних.
  • Отримання відстрочки чи бронювання.
  • ⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Як повідомила пресслужба оборонного відомства, протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян

