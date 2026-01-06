«Резерв+» надсилатиме сповіщення про відправку повістки
За словами пресслужби Міноборони, сповіщення в застосунку не є повісткою
Застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
«Функція добровільна – користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою», – вказано в повідомленні.
Наразі «Резерв+» надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- Подання та зняття з розшуку.
- Порушення правил військового обліку та штрафи.
- Оновлення Резерв ID.
- Оновлення та отримання даних.
- Отримання відстрочки чи бронювання.
- Отримання електронного направлення на ВЛК.
Як повідомила пресслужба оборонного відомства, протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян
