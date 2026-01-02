Головна Техно Телеком
Безплатний роумінг. Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці зможуть користуватися безплатним роумінгом в країнах ЄС
фото: unsplash.com

Українцям не доведеться платити за роумінг в 27 країнах ЄС

Україна офіційно долучилася до зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» ( Roam like at Home). Тепер українці можуть відправляти SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Національної комісії.

Від 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами й за кордоном без роумінгових доплат. Це оновлення стосуватиметься й іноземців з країн ЄС, які будуть приїжджати в Україну.

«Україна стала першою країною поза межами ЄС та Європейської економічної зони, яка отримала схвалення на приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома»», – йдеться у повідомленні. Крім інтернету та SMS, буде повний та безоплатний доступ до екстрених служб в роумінговій зоні Україна-ЄС.

Раніше, коли українці виїжджали за кордон їм потрібно було підключати платний роумінг. Проте з 1 січня 2026 року абоненти зможуть користуватися тарифами за замовчуванням. «Для України це — приклад успішної секторальної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та безпрецедентне рішення щодо взаємного застосування режиму внутрішнього ринку у сфері роумінгу між Україною та Європейським Союзом», – розповіли у Національній комісії.

Нагадаємо, що Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат. Приєднання очікувалося з 1 січня 2026 року.

Також з 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат. Це означає, що українці та молдовани зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС на тих самих умовах, як у себе вдома.

Раніше «Главком» писав про те, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, спрямований на поліпшення якості мобільного зв'язку на всій території України. Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт розроблено з метою поліпшення якості послуг голосового звʼязку та передачі даних. Також суттєво покращиться покриття мобільним звʼязком у сільській місцевості, що призведе до зменшення цифрового розриву.

