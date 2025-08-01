Youtube заблокував канал, який збирав інформацію про підтримку війни російськими спортсменами

Автори каналу зазначили, що їхня апеляція на рішення YouTube теж була відхилена

На каналі було розміщено відео з доказами підтримки війни російськими спортсменами. Наразі всі докази є втраченими

YouTube заблокував канал проєкту Base of Ukrainian sports, який збирав інформацію про росіян, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

Автори каналу зазначили, що їхня апеляція на рішення YouTube теж була відхилена.

«На каналі було розміщено десятки відео з доказами підтримки війни російськими спортсменами. Їх розміщували на своїх сайтах провідні ЗМІ України та світу. Наразі всі вони є втраченими. Також ми проводили спортивні трансляції, не займаючись піратством і не використовували відео інших ресурсів. У своїх трансляціях на каналі ми неодноразово наголошували на несправедливості допуску росіян до міжнародних змагань. Можливо, це стало причиною атаки на нас.», – зазначили автори Base of Ukrainian sports

Наголошується, що канал було видалено близько 3 ночі за київським часом. Автори проєкту підозрюють, що це було зроблено внаслідок російської атаки на наш інформаційний ресурс.

«Якщо хтось може нам допомогти з відновленням каналу – будемо вдячні за допомогу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.