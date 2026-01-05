Головна Техно Телеком
Штучний інтелект змінює ринок: ціни на електроніку зростуть

За оцінками експертів, подорожчання складе до 20%
фото: depositphotos.com

Виробники електроніки вже відчули тиск через нестачу мікросхем

У 2026 році користувачів чекає суттєве здорожчання смартфонів, комп’ютерів і іншої електроніки – до 20%. Основною причиною стає глобальний дефіцит оперативної пам’яті через бум штучного інтелекту та будівництво потужних дата-центрів. Найбільші виробники вже попереджають про підвищення цін, і ситуація може погіршитися протягом року, пише Financial Times, передає «Главком».

Виробники електроніки, включно з Xiaomi, Lenovo і Dell, вже відчули тиск через нестачу мікросхем.

«Дефіцит чіпів, особливо високопродуктивних модулів пам’яті, змушує нас піднімати ціни на нашу продукцію», – зазначають у компаніях.

За оцінками експертів, подорожчання складе до 20%. Уже на початку 2026 року зростання цін відчули ентузіасти, які збирають ПК власноруч. Так, флагманська відеокарта Nvidia RTX 5090 у США подорожчала до $4000, хоча її рекомендована ціна – $2000. Аналітики прогнозують, що до кінця року ціна може дійти до $5000.

Причина кризи – активне будівництво дата-центрів для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Це призводить до вибухового попиту на високопродуктивні чіпи DRAM і їхнього дефіциту на ринку. Компанії Samsung і SK Hynix, які контролюють понад 70% світового ринку, віддають пріоритет серверним замовленням, а масовий сегмент лишається з обмеженою кількістю комплектуючих.

Аналітики й виробники прогнозують, що дефіцит пам’яті і високі ціни можуть тривати до 2027 року, а можливо й довше. Через це дорожчатимуть не лише комп’ютери та смартфони, а й ігрові консолі, автомобілі та інша електроніка.

«Попит на чіпи для ШІ змінює весь ринок, і споживачі мають бути готові, що їхні гаджети подорожчають», – коментують експерти.

Нагадаємо, що китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт нових правил, які мають обмежити шкоду від чат-ботів і зупинити заохочення суїциду, самопошкодження та насильства. 

