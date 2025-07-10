Один з найбільших банків України отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Ощадбанк доставляє всі види валютних цінностей в Україну спеціалізованим автомобільним транспортом

Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Як вказано у повідомленні через закриття цивільного авіасполучення доставлення всіх видів валютних цінностей в Україну здійснюється виключно автомобільним транспортом. З метою забезпечення безперервності операційної діяльності Ощадбанк організував перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованими автотранспортними засобами.

Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил для операторів автомобільних перевезень.

Нагадаємо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку. Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

Як відомо, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році. 85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.