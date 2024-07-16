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Politico: обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти стане катастрофою для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Politico: обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти стане катастрофою для України
Республіканська партія США обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США
фото: Politico

Ді Венс є одним із найбільших критиків допомоги Україні

Номінація Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента США – катастрофа для України. Про це пише Politico з посиланням на одного з високопоставлених чиновників ЄС.

У той час як Європа вже була в паніці з приводу другого президентства Трампа та його наслідків для зовнішньої політики США, додавання Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації до України.

Джеймс Девід Венсамериканський сенатор і венчурний капіталіст, відомий за свої мемуари Hillbilly Elegy. Республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році він сказав Стіву Беннону в інтерв’ю: «Мушу бути чесним з вами, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше».

20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джозефу Байдену, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», і що ті, хто підписав листа, «рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов’язані зі прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення».

У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де сказав, що США повинні переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

Відтоді його риторика стала жорсткішою: 39-річний сенатор критикував залежність Європи від США щодо військових витрат і критикував Німеччину, зокрема, за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

Нагадаємо, Дональда Трампа затверджено офіційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі. 

Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після «тривалих міркувань». Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.

Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам. Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп дістав незначне поранення – куля зачепила вухо. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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Теги: США вибори Дональд Трамп партії вибори у США президент

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