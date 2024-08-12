ЄС звернувся до Маска через його інтерв’ю з Трампом

У ніч на 13 серпня Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску

Свій лист до мільярдера єврокомісар пояснив ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Свій лист Бретон опублікував в соцмережі X.

Пояснюючи звернення до Маска, єврокомісар зазначив, що «з великою аудиторією приходить більша відповідальність» та мотивував свій лист до мільярдера «ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС».

«Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, повʼязані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму, у звʼязку з важливими політичними або суспільними подіями в усьому світі, включно з дебатами та інтервʼю в контексті виборів», – зазначив Бретон.

Він додав, що Єврокомісія буде пильно відстежувати будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту й готова вжити заходів, якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди.

У ніч проти вівторка Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску, що знаменує його повернення в X (Twitter) з моменту блокування у 2021 році.

Наразі соцмережу перевіряє Європейський Союз відповідно до свого Акта про цифрові послуги (DSA), який вимагає від великих онлайн-платформ контролювати контент, щоб захистити користувачів від шкоди.

Нагадаємо, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір дати велике інтерв'ю засновнику компанії SpaceX Ілону Маску. Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, що зустрінеться з Маском 12 серпня.

Як повідомлялося, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.