Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС звернувся до Маска через його інтерв’ю з Трампом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЄС звернувся до Маска через його інтерв’ю з Трампом
У ніч на 13 серпня Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску
фото з відкритих джерел

Свій лист до мільярдера єврокомісар пояснив ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Свій лист Бретон опублікував в соцмережі X.

Пояснюючи звернення до Маска, єврокомісар зазначив, що «з великою аудиторією приходить більша відповідальність» та мотивував свій лист до мільярдера «ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС».

«Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, повʼязані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму, у звʼязку з важливими політичними або суспільними подіями в усьому світі, включно з дебатами та інтервʼю в контексті виборів», – зазначив Бретон.

Він додав, що Єврокомісія буде пильно відстежувати будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту й готова вжити заходів, якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди.

У ніч проти вівторка Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску, що знаменує його повернення в X (Twitter) з моменту блокування у 2021 році.

Наразі соцмережу перевіряє Європейський Союз відповідно до свого Акта про цифрові послуги (DSA), який вимагає від великих онлайн-платформ контролювати контент, щоб захистити користувачів від шкоди.

Нагадаємо, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір дати велике інтерв'ю засновнику компанії SpaceX Ілону Маску. Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, що зустрінеться з Маском 12 серпня.

Як повідомлялося, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.

Читайте також: Які поради просить Трамп у Маска: журналісти Bloomberg розповіли подробиці
Теги: Єврокомісар Дональд Трамп Ілон Маск Європейський союз соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інженери виявили, що радіаційно стійкі транзистори, необхідні для управління електричними потоками космічного корабля
Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації
15 липня, 07:40
Раніше повідомлялося, що експрацівники SpaceX судитимуться з Ілоном Маском через домагання та приниження
«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів
17 липня, 14:51
Замах на Трампа розслідували ФБР і Секретна служба
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
27 липня, 06:40
Орбан звинуватив поляків у тому, що вони буцімто «ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі»
Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО
28 липня, 19:59
Раніше вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як $4 млрд
Трамп втратив $900 млн після початку передвиборчої кампанії Гарріс
2 серпня, 03:19
Наступне слухання у справі про втручання у вибори відбудеться 16 серпня
Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори
4 серпня, 05:46
Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави
Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп
7 серпня, 03:12
Кандидати у презеденти США зустрінуться на дебатах
Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News
9 серпня, 04:37
My Heart Will Go On, одна з найвідоміших пісень Селін Діон, прозвучала на передвиборчому мітингу Трампа
Селін Діон обурена тим, що Трамп використав її пісню з «Титаніка»
Вчора, 17:35

Політика

ЄС звернувся до Маска через його інтерв’ю з Трампом
ЄС звернувся до Маска через його інтерв’ю з Трампом
Ізраїль перебуває у стані «найвищої готовності» через ймовірну атаку Ірану
Ізраїль перебуває у стані «найвищої готовності» через ймовірну атаку Ірану
Лукашенко готується захищати себе навіть на пенсії: у Білорусі зареєстровано закон
Лукашенко готується захищати себе навіть на пенсії: у Білорусі зареєстровано закон
Курська операція. Путіну тепер «все ясно» (відео)
Курська операція. Путіну тепер «все ясно» (відео)
Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
Німеччина відреагувала на бої у Курській області
Німеччина відреагувала на бої у Курській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
47K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
21K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
15K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9747
Шикарні авто – дружині, квартири – дочці. Ексначальник Екоінспекції отримав підозру

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua