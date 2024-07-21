Ексрадник Трампа заявив, що той «не має гадки, як завершити війну в Україні»

Як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі

Наближеність Трампа до Путіна призведе до поступок на користь РФ – вони будуть руйнівними для України

Кандидат в президенти США Дональд Трамп «не має гадки, як завершити війну в Україні». Так вважає ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Про це він заявив під час інтерв’ю CNN.

Як зазначається, Болтон процитував Трампа, який нещодавно, під час спілкування з Володимиром Зеленським, заявив, що «він принесе мир і покладе край війні». Водночас як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі.

«Це божевілля. Трамп гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну», – вважає Болтон.

Ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон фото з відкритих джерел

На його думку, наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь РФ – вони будуть руйнівними для України.

«Це дуже темний момент», – додав Болтон. І він такий не лише для України, оскільки США прийшли на допомогу Києву, як вважає ексрадник, «не з доброти наших сердець, не з активної благодійності».

«Ми допомагаємо Україні, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити там мир і стабільність, що приносить нам незліченну користь», – зауважив він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні.

Також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.

Раніше Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».