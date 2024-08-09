Трамп з нетерпінням чекає на дебати з Гарріс

Він зазначив, що погодився на три раунди дебатів у вересні на телеканалах Fox, NBC та ABC

Колишній президент США сумнівається, що Гарріс прийде на дебати

Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп висловив нетерпіння перед майбутніми теледебатами з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Трамп озвучив ці очікування під час зустрічі з пресою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді в четвер. Про це інформує власний кореспондент Укрінформу.

Трамп підтвердив, що погодився на участь у трьох раундах дебатів у вересні, які транслюватимуть телеканали Fox, NBC та ABC.

«Думаю, що дуже важливо провести дебати, і ми домовилися з Fox про 4 вересня. Ми домовилися із NBC. Цілковита домовленість за умови, що вони прийдуть 10 вересня. І ми домовилися з ABC на 25 вересня», – зазначив Трамп.

Трамп підкреслив, що можливість участі Гарріс та її команди у дебатах ще не підтверджена.

«Вони (Гарріс та її команда, – ред.) можуть погодитися, а можуть і не погодитися. Я не знаю, чи вони погодяться. Вона не давала інтерв'ю. Вона не може дати інтерв'ю. Вона ледь компетентна і не може дати інтерв'ю, але я із нетерпінням чекаю дебатів, бо вважаю, що ми повинні розставити всі крапки над «і»,– акцентував підкреслив Трамп.

За його словами, незначні деталі все ще опрацьовуються, зокрема щодо присутності авдиторії та місця проведення.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.