Племінник Трампа назвав свого дядька божевільним і сказав, що голосуватиме за Гарріс

Фред Трамп не планує голосувати за свого дядька на виборах

Фред Трамп написав книжку, яка, за його словами, є «повною правдою» про його дядька Дональда Трампа

Племінник кандидата в президенти Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька «атомно божевільним» і заявив, що голосуватиме за претендентку від демократів Камалу Гарріс. Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

«У кожній родині є божевільний дядько. Мій дядько Дональд – атомно божевільний», – сказав він, представляючи свою нову книжку «Усе в родині: Трампи і як ми до цього дійшли».

На прохання пояснити, що він має на увазі, Фред Трамп зазначив: «Він робить речі… від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися?.. Що змусило його стати таким? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини».

Фред Трамп, син старшого брата експрезидента, який помер у 1981 році у віці 42 років, каже, що написав книжку, зокрема, для того, щоб захистити людей з важкими порушеннями розвитку, таких як його дорослий син Вільям. За його словами, розповідь про родину Трампа не є політичним замовленням, а радше «повною правдою» про його дядька.

Зокрема, в книжці докладно описано, як Трамп вдавався до расистських висловлювань.

«Мені було близько десяти років, і я був у будинку моїх бабусі й дідуся. І Дональд – я чув, як він кричав… Я спустився до під'їзної доріжки будинку… Там стояв його білий кабріолет El Dorado з двома порізами… І він двічі вжив слово на літеру «н» (йдеться про образливе найменування темношкірих, – ред.), кажучи, хто, на його думку, зробив це», – розповів Фред Трамп.

Також Трамп, вже будучи президентом, жорстоко висловлювався про людей з інвалідністю, додав його племінник. За його словами колишній очільник Білого дому, називав людей з інвалідністю витратами, і казав, що ті повинні просто померти.

Фред Трамп наголосив, що планує віддати свій голос на президентських виборах за Камалу Гарріс.

У команді Трампа категорично відкинули будь-які звинувачення на адресу кандидата від республіканців, назвавши слова його племінника брехнею.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.