Зеленський та Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – CNN

Як зазначає CNN, політики тривалий час не могли узгодити дату розмови

Український президент та ексочільник США проведуть першу розмову після того, як Трамп залишив Білий дім

Сьогодні, 19 липня, кандидат у президента США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський мають провести телефонну розмову. Вона стане першою з того часу, як Трамп залишив Білий дім. Про це повідомляє CNN.

Як зазначає телеканал, розмова відбудеться на тлі стурбованості Європи щодо політики Трампа в питаннях України, у разі перемоги кандидата на виборах у США в листопаді.

Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого часу точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.

Зокрема, CNN додало, що Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну в Україні за один день. Але залишається незрозумілим, як він добиватиметься миру.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

Як повідомлялося, у Мілуокі 15 липня розпочав роботу з'їзд Республіканської партії. У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти.

Раніше Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах.

«Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс під час виступу на національному з'їзді республіканців у Мілуокі в штаті Вісконсин.