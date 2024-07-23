Демократична партія обере кандидата в президенти США до 7 серпня

За даними NYT, віртуальне голосування за кандидата в президенти відбудеться за кілька тижнів до з'їзду делегатів у Чикаго 19 серпня

Джеймі Харрісон, голова Національного комітету Демократичної партії, зауважив, що точна дата голосування наразі не визначена

Демократична партія США планує визначити свого кандидата на посаду президента до 7 вересня цього року через онлайн-голосування. Цю новину повідомило The New York Times.

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Харрісон зазначив, що точна дата голосування наразі не встановлена, але висунення кандидата на посаду віце-президента може також відбутися до 7 серпня. При цьому діюча віце-президент США Камала Харріс має намір впливати на цей процес.

За даними NYT, віртуальне голосування за кандидата в президенти відбудеться за кілька тижнів до з'їзду делегатів у Чикаго 19 серпня, який пройде у форматі церемонії.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року, а новообраний президент і віцепрезидент вступлять на посаду опівдні 20 січня наступного року, після урочистої інавгурації.

Нещодавно чинний президент Джо Байден відмовився від участі в передвиборчих перегонах, підтримавши Камалу Харріс як кандидата від демократів. Республіканська партія висунула кандидатом на пост президента колишнього главу держави Дональда Трампа.

До слова, дані останніх опитувань свідчать, що Камала Гарріс, яка є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у США, з незначним відривом відстає від кандидата республіканців Дональда Трампа. Про це пише газета The Hill. У парі Трамп – Гарріс експрезидент випереджає нинішнього віцепрезидента приблизно на 2 відсоткові пункти – 47% проти 45%. Це майже такі ж показники, які були у парі Дональд Трамп – Джо Байден перед рішенням господаря Білого дому, що діє, не претендувати на переобрання – 46% до 43,5%.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.

Раніше Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після «тривалих міркувань». Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.