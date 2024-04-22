Демобілізація як російське ІПСО. Нардепка попередила про загрози

Через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті

Юлія Яцик зареєструвала законопроєкт щодо проведення демобілізації

Коли немає чітких термінів щодо демобілізації, а держава не забезпечує визнання прав військовослужбовців, російські пропагандисти цілком можуть цим скористатися. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців Юлія Яцик в інтерв'ю «Главкому».

На думку Яцик, тему несправедливої відсутності демобілізації росіяни наразі роздмухувати не будуть, але все може змінитися наприкінці року.

«Заклики до демобілізації можуть з’явитися ближче до 2025 року. Тоді якраз спливатиме той восьмимісячний термін, за який Кабмін зобов'язується відповідний законопроєкт народити. Якщо до того часу це питання якось зрушиться, то підстав для цих ІПСО взагалі не буде», – пояснює нардепка.

Яцик додає: якщо протягом наступних місяців так і не буде обговорено чітких термінів демобілізації, а держава не буде забезпечувати визнання прав військовослужбовців – російські пропагандисти цілком можуть до цього апелювати.

Нагадаємо, 15 квітня, народні депутати внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проведення демобілізації.

До слова, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

До слова, ті військовослужбовці, які були звільнені після полону, тепер мають право на демобілізацію. Така норма передбачена у новому законі №10449, який ухвалила Верховна Рада.