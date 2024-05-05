Мобілізація на окупованій частині Запорізької області: розвідка Британії оцінила загрозу

Розвідка Британії спрогнозувала, яким буде вплив мобілізації на окупованій території Запорізької області

Росія готується до проведення першого призову в Запорізькій області

Російські загарбники готуються до проведення військового призову на окупованій території Запорізької області. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники нагадали, що ставленик Кремля на окупованій частині Запорізької області Євген Балицький підписав незаконний указ, у якому сказано, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення тут призову на військову службу.

Розвідка звернула увагу, що це буде перший призов на тимчасово окупованій території Запорізької області з моменту її захоплення.

Для РФ ця мобілізація – спосіб задовольнити потребу своєї армії у додатковому особовому складі. Однак, за оцінками британських розвідників, вплив він неї буде обмеженим, оскільки значна частина населення окупованої частини Запорізької області виїхала.

«Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що що біля 6-го енергоблоку та навчального центру окупованої Запорізької атомної електростанції розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників.

До слова, російська влада планує з 1 листопада розсилати чоловікам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, електронні повістки.