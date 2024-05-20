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Міноборони назвало терміни запровадження електронного військового квитка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони назвало терміни запровадження електронного військового квитка
Електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги
фото з відкритих джерел

Повноцінна версія застосунку «Резерв+» з'явиться влітку

Повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Повноцінна версія (застосунку «Резерв+» – «Главком») буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються», – заявив він.

За словами Лазуткіна, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

«Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у «Резерві+», який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги», – додав він.

Нагадаємо, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих.

Зокрема, у застосунку «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП найближчим часом з'явиться нововведення. Йдеться про QR-код, який дасть змогу замінити військовий квиток.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність. 

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Теги: Міноборони війна технології мобілізація застосунок

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