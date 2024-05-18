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«Вже авторизувалося 150 тис. людей»: Міноборони повідомило деталі запуску «Резерв+»

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Вже авторизувалося 150 тис. людей»: Міноборони повідомило деталі запуску «Резерв+»
Сотні тисяч запитів ще перебувають у черзі на авторизацію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Застосунок захищений від DDOS-атак, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно

Станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Станом на зараз 150 тис. громадян вже успішно авторизувалися у застосунку «Резерв+». І ще сотні тисяч запитів – у черзі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. 

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності», – зауважили у Міністерстві.

Також Міністерство додало, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож «виконати обов’язок встигнуть всі».

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. 

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Теги: Міноборони застосунок

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