Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних

Дмитро Лазуткін: «Держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину»

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

Лазуткін наголосив, що загалом новий закон – про оновлення облікових даних. За його словами, «держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан здоров’я вони мають, яка в них військово-облікова спеціальність тощо».

«Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК», – пояснив речник Міноборони.

Він зазначив, що кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на ВЛК, але цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як повідомлялося, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.