Житель Черкащини одружився на жінці з інвалідністю, аби виїхати за кордон до справжньої дружини

45-річна сусідка чоловіка мала II групу інвалідності. Тож вони намагалися скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю

40-річного чоловік під час перевірки зізнався прикордонникам, що його шлюб насправді був лише «квитком» у Європу

Прикордонники викрили чоловіка з Черкащини, який зареєстрував шлюб із сусідкою, щоб виїхати до справжньої дружини у Європу.

Як передає «Главком», про це розповіли у Держприкордонслужбі.

40-річного чоловіка зупинили на пункті пропуску «Краківець». Під час перевірки він зізнався прикордонникам, що його шлюб насправді був лише «квитком» у Європу.

Його 45-річна сусідка має II групу інвалідності. Тож вони намагалися скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю.

фото: ДПСУ

Насправді ж, за даними прикордонників, чоловік вже має дружину, яка мешкає в Німеччині. Саме до неї він і прямував.

Оперативні співробітники прикордонного загону передали до поліції інформацію про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення через державний кордон.

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники врятували двох чоловіків, які вісім діб блукали в горах, намагаючись незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили у ДПСУ, 28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися, що планували незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, свій «маршрут» вони розпочали з села Ворохта.

До слова, у пункті пропуску «Мамалига» на виїзд з України прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни, сховавшись у цистерні з олією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначили в ДПСУ, керував вантажним автомобілем з цистерною громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.