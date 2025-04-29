Франція звинуватила російську воєнну розвідку в кібератаках

РФ упродовж кількох років веде кібератаки проти Франції

Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра Європи та глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро.

«Воєнна розвідка Росії упродовж кількох років веде кібератаки проти Франції, використовуючи хакерську групу, відому як Apt28 », – написав він.

Apt28 – це абревіатура від Advanced Persistent Threat («Передова постійна загроза»). Проти хакерської групи запровадили санкції Сполучені Штати та країни ЄС.

За даними Міністерства закордонних справ Франції, з 2021 року Apt28 атакувала приблизно десять французьких установ – як державних, так і приватних. Серед них були й організації, пов’язані з підготовкою до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року. Раніше ці ж хакери стояли за кібератакою на телеканал TV5Monde у 2015 році та спробою втрутитися у французькі вибори 2017 року.

Крім того, Apt28 використовують для постійних атак на українську інфраструктуру, а ще проти інших європейських країн.

МЗС Франції наголосило, що такі кібератаки – неприйнятні, особливо з боку постійного члена Ради Безпеки ООН. Вони порушують міжнародні норми, які сама ж Росія офіційно підтримала.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання.

Раніше хакерська група Cozy Bear (або Apt29), яка пов’язана із російськими спецслужбами, намагалась обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення під виглядом запрошення на дегустацію вин.

До слова, зусилля США щодо надання допомоги Україні в захисті від російських кібернападів були значно скорочені через втручання адміністрації Трампа, що послабило країну перед хакерами Кремля.