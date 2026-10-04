Що врятує інтернет під час блекауту? Названо найкращий варіант для квартири

Мінцифри радить не покладатися на Starlink як повноцінну заміну домашнього інтернету

Під час тривалих відключень електроенергії мешканцям квартир краще використовувати енергонезалежний домашній інтернет із резервним живленням. Одним із найкращих варіантів є оптоволоконна мережа xPON, тоді як Starlink варто розглядати лише як додатковий кризовий спосіб залишатися на зв'язку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитька виданню «РБК-Україна».

За словами Прибитька, супутниковий зв'язок Starlink може стати в пригоді там, де немає інших технічних можливостей під'єднатися до мережі. Однак повноцінною альтернативою дротовому домашньому інтернету для квартири він не є.

«Для роботи Starlink потрібен спеціальний термінал із доступом до відкритого неба, адже він отримує сигнал із супутника. Тому для квартири просто встановити його всередині приміщення не вийде. Зазвичай обладнання розміщують на даху або в іншому місці, де немає перешкод для сигналу», – пояснив заступник міністра.

Для більшості міських квартир п осадовецьМінцифри радить передусім подбати про енергонезалежне підключення до інтернету з резервним живленням. Зокрема, Прибитько рекомендує оптоволоконну мережу xPON. Starlink у такому разі може бути додатковим способом підключення на випадок надзвичайної ситуації, але не основним домашнім інтернетом.

«А Starlink розглядати саме як додатковий кризовий варіант», – наголосив Прибитько.

Нагадаємо, Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом у разі масштабних відключень електроенергії. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що держава та оператори зв'язку відпрацьовують різні сценарії, аби мережі продовжували працювати навіть за тривалих знеструмлень.

Раніше «Главком» розповідав, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень. Технологія xPON може забезпечувати доступ до інтернету до 72 годин під час блекауту. Водночас користувачеві потрібно подбати про живлення обладнання у квартирі – роутера та абонентського термінала ONU, наприклад, від повербанка.