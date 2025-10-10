Головна Техно Телеком
Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень: покрокова інструкція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: покрокова інструкція
Якщо зв’язок певного оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом
фото: pixabay.com

Міністерство цифрової трансформації радить завчасно завантажити мапу Пунктів незламності в «Дії»

Цієї ночі Київ та дев'ять областей України опинилися під комбінованою атакою РФ. Зараз у цих областях діють спеціальні графіки аварійних знеструмлень. Міністерство цифрової трансформації дало поради, як підготуватися до блекаутів, щоб завжди бути на зв’язку, передає «Главком».

«Оператори мобільного зв’язку були готові до таких ситуацій: їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори, щоб забезпечити українців критично важливим звʼязком», – йдеться у повідомленні.

Поради від Мінцифри:

  1. Завчасно завантажте мапу Пунктів незламності в «Дії» – з головного екрана застосунку. Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.
  2. Якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 год. під час блекаутів. Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі.
  3.  Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

Як це зробити?

  • Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.
  • Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell.
  • Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
  • Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Теги: енергетика Міністерство цифрової трансформації України відключення відключення світла

