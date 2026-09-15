Корецький назвав головну мету України на тлі підготовки до важкої зими

Прем'єр припустив, що країну може чекати найгірша зима за роки незалежності, а завдання уряду сформулював одним словом – «витримати»

Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане «витримати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Корецького, російський повітряний терор посилюється та призводить до руйнування української інфраструктури. Водночас прем'єр зазначив, що цього разу Україна краще підготовлена до майбутньої зими завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду.

Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість «Пунктів незламності» та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців із надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак.

«Кожен з наших партнерів міг би направити сюди спеціалізовану техніку, обладнання та персонал, щоб допомогти якомога швидше відновити та перезапустити пошкоджені об’єкти або відреагувати на ці атаки», – сказав Корецький.

За оцінкою Bloomberg, майбутня зима стане випробуванням як для самого прем'єр-міністра, так і для його команди. На запитання про головну мету уряду Корецький відповів: «Витримати».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна опинилася перед ризиком втрати значної частини з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування. Для отримання коштів Верховна Рада має у визначені строки ухвалити низку необхідних законопроєктів.

Прем'єр заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. Він закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.