Через російський обстріл обмежено доступ до даних в системі YouControl

У Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тис. домогосподарств

YouControl: Ми працюємо над тим, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу користувачів

Після атаки Росії на Київ спостерігаються тимчасові обмеження доступу до даних в системі YouControl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт аналітичної системи.

«Інформуємо, що 23 вересня 2026 року внаслідок ворожої атаки на датацентри тимчасово обмежений доступ до даних, розпорядниками яких є НАІС та «Інфотех». У зв’язку з цим у системі YouControl можливі перебої або затримки в отриманні та оновленні інформації з окремих державних реєстрів, зокрема ЄДР, ДРРП, ДРОРМ, АСВП, ЄРБ та інформації щодо автотранспорту», – йдеться у повідомленні.

YouControl – це українська аналітична онлайн-система, яка за лічені хвилини формує повне досьє на кожну компанію та фізичну особу-підприємця (ФОП) в Україні на основі відкритих даних.

YouControl наголошує: «Ми працюємо над тим, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу користувачів та відновити повноцінний доступ до даних якнайшвидше. Дякуємо за розуміння!».

За даними Міністерства цифрової трансформації України, у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тис. домогосподарств. Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу.

Нагадаємо, що унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждали об'єкти цифрової інфраструктури, що спричинило масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів. У компанії Utels заявили про пошкодження столичного дата-центру, де розміщене їхнє вузлове обладнання. Наразі воно залишається без електроживлення, через що у користувачів спостерігаються проблеми із доступом до мережі.

Зокрема, після масованої атаки Росії на Київ у роботі популярного файлообмінника fex.net виникли перебої. Частина функціоналу сервісу наразі недоступна.