Користувачі застосунку «Повітряна тривога» отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну тривогу

У застосунку для Києва з'явилися попередження про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та вуличні бої

Застосунок «Повітряна тривога», який оголосив ядерну загрозу, міг зазнати кібератаки:

Увечері 1 листопада користувачі застосунку «Повітряна тривога» пізно увечері у неділю, 1 листопада, почали отримувати вкрай тривожні сповіщення. Зокрема, у Києві та інших містах з'явилися повідомлення про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та вуличні бої, а в інших сповіщеннях ішлося про нібито майбутню ядерну тривогу по всій Україні. Ймовірно, відбулося несанкціоноване втручання в роботу сервісу. Про це пише «Главком».

На скриншотах, які поширюють користувачі, видно одразу кілька незвичних повідомлень. У застосунку для Києва з'явилися попередження про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та вуличні бої. Усі вони містили рекомендацію не виходити на вулицю.

Крім того, користувачі отримували сповіщення з текстом російською мовою про нібито підготовку ядерної тривоги по всій Україні. У повідомленнях також згадували російську ракету «Орєшнік» та містили посилання на сторонній Telegram-канал.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що до застосунку могли отримати несанкціонований доступ.

«Міг бути несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог. Може бути кібератака, чекайте офіційних повідомлень», – написав Коваленко.

Офіційне спростування

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що застосунок «Повітряна тривога», ймовірно, зазнав ворожого впливу. Військові наголосили, що радіаційної загрози немає, та закликали українців зберігати спокій.

«Імовірно, застосунок «Повітряна тривога» піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що повідомлення про можливу ядерну загрозу не підтверджене. Скриншоти з такими текстами не є доказом запуску ракети або підготовки ядерного удару.

Що відомо про роботу застосунку

Застосунок «Повітряна тривога» призначений для оповіщення населення про повітряні, хімічні, техногенні та інші загрози. Користувачі можуть обирати конкретну область, район або громаду, щоб отримувати повідомлення для своєї місцевості.

За інформацією Міністерства оборони України, дані від Повітряних сил до застосунку передаються захищеними каналами зв'язку. Сервіс отримує інформацію про тип загрози та географічну зону, де її зафіксували.

Водночас у разі некоректної роботи застосунку українцям варто перевіряти повідомлення через офіційні канали Повітряних сил, місцевої влади та військових адміністрацій. Не слід переходити за підозрілими посиланнями зі сповіщень або поширювати неперевірені повідомлення.

Станом на зараз застосунок «Повітряна тривога» вже недоступний для користувачів. Причини припинення його роботи та обставини можливого втручання потребують офіційного підтвердження.

Нагадаємо, 26 жовтня у Києві вже стався технічний збій у системі оповіщення про повітряну тривогу. Тоді користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримували повідомлення про небезпеку. У Київській міській державній адміністрації пояснили, що проблема виникла в роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Після цього роботу системи відновили.