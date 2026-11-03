Росія та Китай посилять кібератаки за допомогою ШІ до 2028 року

Британські фахівці попереджають про зростання загроз для критичної інфраструктури та недостатній рівень її захисту

Росія та Китай можуть уже до 2028 року почати регулярно використовувати штучний інтелект для проведення кібератак заради досягнення своїх геополітичних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на щорічний звіт Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

За оцінками британських фахівців, країна вже стикається з кіберопераціями із застосуванням ШІ. Протягом наступних двох років такі атаки можуть стати значно швидшими та масштабнішими.

Наразі зловмисники використовують штучний інтелект переважно для збору інформації про потенційні цілі, створення персоналізованих шахрайських повідомлень і пошуку вразливостей у програмному забезпеченні.

У звіті зазначається, що розвиток технологій дає змогу автоматизувати ці процеси та проводити кібероперації в масштабах, які раніше були недоступними.

Окрему загрозу становлять атаки на критичну інфраструктуру. Зокрема, британські експерти очікують подальшого поширення програм-вимагачів, здатних блокувати роботу систем і вимагати гроші за відновлення доступу.

Китай у звіті назвали найбільш технологічно складною та постійною кіберзагрозою, тоді як Росію охарактеризували як найбільш зухвалу.

Як приклад російської активності наводиться кібератака на польську енергомережу в грудні 2025 року, яку пов'язують зі спецслужбами РФ. У разі успіху вона могла залишити без належного енергозабезпечення близько 500 тис. людей.

За звітний період, з 1 вересня 2025 року до 31 серпня 2026 року, NCSC отримав 1831 повідомлення про кіберінциденти, пов'язані з британськими організаціями. Із них 80 визнали значущими для національної безпеки.

Керівник центру Річард Горн попередив, що рівень захисту, особливо об'єктів критичної інфраструктури, не відповідає масштабам сучасних загроз. За його словами, штучний інтелект дає змогу знаходити й використовувати навіть давно відомі вразливості з безпрецедентною швидкістю.

Раніше «Главком» повідомляв про використання російськими хакерами штучного інтелекту для атак на Україну. Зловмисники застосовували мовні моделі Claude для фішингових розсилок, викрадення інформації та доступу до акаунтів українських посадовців.

Крім того, британська розвідка раніше попереджала про посилення загроз із боку Росії. Керівник MI5 Кен Маккаллум наголошував на зростанні кількості ворожих операцій, зокрема кібератак і диверсій.