Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні

Виробник дронів Quantum Systems став відомим під час війни в Україні

Німецький виробник дронів Quantum Systems став жертвою кібератаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Виробник дронів Quantum Systems став відомим під час війни в Україні. Оборонний стартап, що базується в Баварії, зауважив, що наприкінці жовтня 2026 року було виявлено «інцидент у сфері кібербезпеки».

Згідно з повідомленням у Financial Times, німецькі збройні сили у зв’язку з цим вивели з експлуатації дрони цієї компанії. Газета пише, що цей крок було зроблено як запобіжний захід після того, як Quantum Systems зазнала інциденту. Міністерство оборони відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ.

У заяві виробника дронів також пояснюється, що негайне внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку ворожих суб’єктів. Загрозу було локалізовано командами ІТ та безпеки компанії у тісній та прозорій співпраці з владою. Завдяки вжитим заходам та характеру інциденту експлуатація систем не становить ризику для кінцевих користувачів та операторів. Про інцидент повідомлено відповідним органам влади, і наразі триває розслідування.

Як повідомлялося, Quantum Systems розпочала свою допомогу Україні з постачання розвідувальних дронів Vector на початку повномасштабного вторгнення. З того часу компанія відкрила кілька підприємств в Україні, на додаток до існуючих заводів у Німеччині, США та Австралії. За словами директора Маттіаса Лена, присутність в Україні є критичною для будь-якого виробника військових дронів, оскільки «уся розробка у сфері дронів іде саме з Донбасу, а не з Кремнієвої долини».