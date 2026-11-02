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Роботу застосунку «Повітряна тривога» повністю відновлено: чи стався витік даних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Роботу застосунку «Повітряна тривога» повністю відновлено: чи стався витік даних
Роботу сервісу вдалося повністю відновити протягом двох годин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Команда вже працює над посиленням захисту застосунку, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому»

Команда застосунку «Повітряна тривога» заявила про відновлення роботи сервісу після вчорашньої кібератаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що команди Ajax Systems (міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник професійних систем безпеки) і Stfalcon (українська IT-компанія, що спеціалізується на розробці кастомних вебсервісів та мобільних застосунків) у співпраці з профільними службами та міністерствами оперативно вимкнули push-сповіщення та тимчасово призупинили функціонування застосунку. Роботу сервісу вдалося повністю відновити протягом двох годин.

Пресслужба підкреслила, що застосунок не збирає, не зберігає та не передає персональні дані або геолокацію користувачів, тож жодної загрози для них немає. Інформація про злам акаунтів чи телефонів користувачів не відповідає дійсності. Користувачі, які видалили застосунок, можуть повторно завантажити його з App Store або Google Play.

«Команда вже працює над посиленням захисту застосунку, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому», – додала пресслужба.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада в роботі застосунку «Повітряна тривога» виникли масштабні збої. На сайті сервісу відображалася повітряна тривога на всій території України. Крім того, користувачі побачили повідомлення про нібито хімічну загрозу та вуличні бої в Києві.

Як повідомлялося, російські хакери атакували застосунок «Повітряна тривога», через що користувачі почали отримувати неправдиві повідомлення про небезпеку. Водночас кібератака жодним чином не вплинула на роботу Сил оборони України.

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Теги: застосунок кібератака

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