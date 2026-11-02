Кібератака на холодильники зачепила супермаркети по всій Європі

У магазині Delhaize Shop & Go розміщено оголошення, в якому клієнтів повідомляють про те, що холодильники тимчасово не працюють

Кібератака зачепила холодильники та морозильні камери в десятках магазинів

Холодильники європейських супермаркетів знову стали жертвами кібератаки: у понеділок магазини на великій території континенту – від Швеції до Бельгії – зазнали хакерської атаки, внаслідок якої температура в холодильниках різко підвищилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мережі супермаркетів Ahold Delhaize та Colruyt повідомили, що вночі стався ІТ-інцидент, який зачепив холодильники та морозильні камери в десятках магазинів у Бельгії та Люксембурзі, тоді як шведські мережі продуктових магазинів ICA та Coop повідомили про подібні стрибки температури.

«Сталася кібератака, і температура у всіх наших морозильних камерах піднялася до 50°C», – розповіла Енгла Інгвалл, менеджерка з продажу у франчайзинговому магазині ICA у Стокгольмі, додавши, що атака сталася о 2-й годині ночі (01:00 за Гринвічем), але її помітили лише через кілька годин.

Ці інциденти сталися після атаки у Франції минулого місяця, під час якої, за даними поліції, хакери захопили контроль над холодильними установками у сотнях супермаркетів, що спричинило пожежі та втрати продуктів харчування. Минулого місяця компанія Ahold також повідомила поліції про інцидент у сфері кібербезпеки.

Хоча ніхто не взяв на себе відповідальність за жоден із цих нападів, ці випадки привернули увагу до зростаючого занепокоєння регіональної влади щодо поширення гібридних атак, що походять із конфліктів на європейських кордонах після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Москва неодноразово заперечувала свою причетність до будь-яких диверсійних операцій або операцій гібридної війни.

Нагадаємо, у Швеції низка супермаркетів мереж Ica та Coop зіткнулася з масштабними проблемами в роботі холодильників і морозильних камер через ймовірну кібератаку. В одному з магазинів зловмисники встановили температуру обладнання на рівні 50°C, що призвело до псування продуктів.

Раніше французькі супермаркети зазнали масштабної кібератаки, внаслідок якої зловмисники перехопили дистанційне керування холодильним обладнанням і підняли його температуру до 50°C. Через порушення умов зберігання зіпсувалися тонни свіжих продуктів, а торговельні мережі зазнали значних фінансових втрат.