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    Телеком

    Стримінговий сервіс Spotify запускається в Україні

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    Стримінговий сервіс Spotify запускається в Україні

    В Spotify доступні понад 50 мільйонів треків і 4 мільярдів плейлистів

    На сайті стримінгового сервісу 14 липня опублікували оновлену політику користування для країн, в списку яких з'явилася Україна. Це і стало приводом для чуток, що Spotify, можливо, збирається "розширювати свої кордони".

    Остаточно ситуація роз'яснилася ближче до вечора після офіційної заяви сервісу про запуск в Україні і ще 12 нових для нього країнах, включаючи Молдову, Казахстан, Білорусь, Росію, Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Косово, Чорногорію, Сербію, Словенію і Північну Македонію.

    В цілому, Spotify зараз доступний в 92-х країнах.

    Сервісом можна користуватися безкоштовно (з рекламою і обмеженнями), або ж за передплатою:

    - індивідуальною (Spotify Premium), яка за 4,99 доларів на місяць надає доступ до повного пакету послуг;

    - сімейною (Spotify Premium), до якої за 7,99 доларів в місяць можуть підключитися до шести осіб;

    - для двох (Spotify DUO), що дозволяє створити автоматично оновлюваний плейлист з музикою, яка "сподобається обом", – за 6,49 доларів в місяць;

    - та для студентів – за 2,49 доларів на місяць.

    Користуватися Spotify можна, скачавши його через Google Play, в Арр Store, або ж за цим посиланням.

    У першому кварталі 2020 року кількість платних користувачів Spotify досягла 130 мільйонів, що дозволяє називати його найпопулярнішим музичним стримінговим сервісом у світі.

    В Spotify доступні понад 50 мільйонів треків і 4 мільярдів плейлистів. Він намагається підлаштуватися під смак користувача і періодично з оглягу на прослухані треки пропонує нові плейлисти, виконавців та збірки.

    Сервісу можна в цьому "допомогти", пролайкавши нові пісні, та видаляючи з добірки ті, що не сподобалися.

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