Тім Кук залишає посаду CEO Apple: хто очолить компанію

Тім Кук залишить свою посаду з 1 вересня 2026 року

Кук перейде на посаду голови ради директорів, зберігаючи стратегічний вплив на її розвиток

Компанія Apple оголосила про зміну керівництва. Багаторічний генеральний директор Тім Кук залишить свою посаду з 1 вересня 2026 року, пише «Главком».

Його наступником стане Джон Тернус – нинішній старший віцепрезидент із апаратної інженерії. Водночас Кук не залишає компанію і перейде на посаду голови ради директорів, зберігаючи стратегічний вплив на її розвиток.

У компанії наголошують, що це планова передача влади, а не раптове рішення. До вересня Кук і Тернус працюватимуть разом, щоб забезпечити безперервність управління та стабільність бізнесу.

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року і є одним із ключових інженерних керівників. Він очолює напрям апаратної інженерії та відповідає за розробку основних продуктів компанії, включно з Mac, iPhone та іншими пристроями. Усередині компанії його давно розглядали як одного з головних претендентів на посаду CEO.

Тім Кук очолив Apple у 2011 році після Стів Джобса і за час свого керівництва перетворив компанію на найдорожчу у світі, суттєво розширивши продуктову лінійку та зробивши ставку на сервіси й екосистему.

Перехід Кука до ради директорів означає зміну ролі – від операційного управління до стратегічного керівництва. Він залишатиметься впливовою фігурою в компанії, але щоденні рішення перейдуть до нового CEO.

Зміна керівництва відбувається на тлі нового етапу для Apple, пов’язаного з розвитком штучного інтелекту, технологічною конкуренцією та оновленням продуктів, що може визначити подальший курс компанії під керівництвом Тернуса.