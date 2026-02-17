Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro
Основна 48-мегапіксельна камера Fusion отримає механічну діафрагму
фото: Джефф Пу

Головною інновацією може стати чип A20 Pro

Хоча до осінньої презентації Apple залишається ще пів року, відомий аналітик GF Securities Джефф Пу опублікував детальний прогноз щодо наступного покоління смартфонів. Очікується, що iPhone 18 Pro та Pro Max стануть знаковими пристроями, оскільки Apple перейде на власний повний цикл компонентів – від модемів до надсучасних процесорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Джеффа Пу.

Технологічні видання активно обговорюють майбутні зміни, які обіцяють стати найбільшим стрибком з часів переходу на OLED-екрани.

Головною подією стане дебют процесора A20 Pro, виготовленого за 2-нанометровим техпроцесом TSMC. Такий процесор дасть значний приріст швидкості та рекордну енергоефективність. Нова архітектура пакування кристала дозволить смартфону менше нагріватися під час «потужних» ігрових сесій або обробки відео.

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion отримає механічну діафрагму. Користувачі зможуть фізично змінювати розкриття об'єктива, що дозволить робити ідеальні знімки як у сонячний день, так і в темряві. Регулювання діафрагми дасть змогу отримувати природне розмиття фону без використання програмних фільтрів.

Apple нарешті наблизилася до реалізації «чистого» екрана. Модуль підсвітки Face ID планується перенести під дисплей. Виріз Dynamic Island стане значно меншим, звільняючи більше корисного простору для контенту.

Apple продовжує стратегію відмови від сторонніх постачальників (зокрема Qualcomm та Broadcom). Бездротовий чип N2 забезпечить стабільніший Wi-Fi та Bluetooth, а також прискорить передачу файлів через AirDrop.

Власний 5G-модем C2 наступного покоління, який має споживати менше енергії, забезпечуючи при цьому вищу швидкість завантаження у складних умовах мережі.

Нагадаємо, компанія Apple планує одразу кілька великих анонсів цієї весни. Серед очікуваних новинок: доступний iPhone, нові моделі iPad та оновлення лінійки комп’ютерів Mac.

За словами журналіста видання Марка Гурмана, у найближчі тижні Apple може представити нові ноутбуки та аксесуари для комп’ютерів. «Я очікую на дебют недорогого MacBook, нових MacBook Air, нових MacBook Pro та нові дисплеї Mac протягом наступних кількох тижнів», - заявив Гурман.

Також, за його даними, навесні можуть з’явитися оновлені Mac Studio, iMac та Mac mini. Очікується, що новий бюджетний MacBook виготовлятимуть із використанням оновленого технологічного процесу обробки алюмінію, що дозволить випустити пристрій у ширшій палітрі кольорів.

Читайте також:

Теги: Apple смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весняна презентація Apple може принести доступний iPhone та нові MacBook
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Вчора, 16:50
Українці зможуть подавати декларації лікарю онлайн через платформу «Кабінет пацієнта»
МОЗ заявило про відкриття платформи «Кабінет пацієнта»: як скористатися
9 лютого, 19:55
Депутат стверджує, що правоохоронці мають достатньо доказів, аби довести порушення з боку «Ябко»
Гетманцев назвав найбільших податкових ухилянтів. Ті обурилися
27 сiчня, 12:10

Девайси

Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro
Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
Окупанти використовують родичів полонених для реєстрації Starlink
Окупанти використовують родичів полонених для реєстрації Starlink
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров
Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua