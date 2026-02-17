Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro

Головною інновацією може стати чип A20 Pro

Хоча до осінньої презентації Apple залишається ще пів року, відомий аналітик GF Securities Джефф Пу опублікував детальний прогноз щодо наступного покоління смартфонів. Очікується, що iPhone 18 Pro та Pro Max стануть знаковими пристроями, оскільки Apple перейде на власний повний цикл компонентів – від модемів до надсучасних процесорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Джеффа Пу.

Технологічні видання активно обговорюють майбутні зміни, які обіцяють стати найбільшим стрибком з часів переходу на OLED-екрани.

Головною подією стане дебют процесора A20 Pro, виготовленого за 2-нанометровим техпроцесом TSMC. Такий процесор дасть значний приріст швидкості та рекордну енергоефективність. Нова архітектура пакування кристала дозволить смартфону менше нагріватися під час «потужних» ігрових сесій або обробки відео.

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion отримає механічну діафрагму. Користувачі зможуть фізично змінювати розкриття об'єктива, що дозволить робити ідеальні знімки як у сонячний день, так і в темряві. Регулювання діафрагми дасть змогу отримувати природне розмиття фону без використання програмних фільтрів.

Apple нарешті наблизилася до реалізації «чистого» екрана. Модуль підсвітки Face ID планується перенести під дисплей. Виріз Dynamic Island стане значно меншим, звільняючи більше корисного простору для контенту.

Apple продовжує стратегію відмови від сторонніх постачальників (зокрема Qualcomm та Broadcom). Бездротовий чип N2 забезпечить стабільніший Wi-Fi та Bluetooth, а також прискорить передачу файлів через AirDrop.

Власний 5G-модем C2 наступного покоління, який має споживати менше енергії, забезпечуючи при цьому вищу швидкість завантаження у складних умовах мережі.

Нагадаємо, компанія Apple планує одразу кілька великих анонсів цієї весни. Серед очікуваних новинок: доступний iPhone, нові моделі iPad та оновлення лінійки комп’ютерів Mac.

За словами журналіста видання Марка Гурмана, у найближчі тижні Apple може представити нові ноутбуки та аксесуари для комп’ютерів. «Я очікую на дебют недорогого MacBook, нових MacBook Air, нових MacBook Pro та нові дисплеї Mac протягом наступних кількох тижнів», - заявив Гурман.

Також, за його даними, навесні можуть з’явитися оновлені Mac Studio, iMac та Mac mini. Очікується, що новий бюджетний MacBook виготовлятимуть із використанням оновленого технологічного процесу обробки алюмінію, що дозволить випустити пристрій у ширшій палітрі кольорів.