Технологія LiFi заміть Wi-Fi: як може змінитися підключення до інтернету

glavcom.ua
Максим Бурич
Світ поступово тестує технологію LiFi, яку називають потенційною альтернативою Wi-Fi
Технологія LiFi використовує світло замість радіохвиль

Сфера бездротових технологій стоїть на порозі масштабних змін. У світі дедалі більше уваги привертає технологія LiFi (Light Fidelity) – інноваційний метод швидкісної передачі даних, який замість звичних радіохвиль використовує світлові імпульси від звичайних світлодіодних (LED) ламп. Фахівці розглядають її як перспективне доповнення, а в майбутньому – і як серйозну альтернативу традиційному Wi-Fi. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gyereksz.

Як працює інтернет із лампочки: головні переваги LiFi

Принцип роботи LiFi базується на високочастотному мерехтінні світлодіодів. Ці мікроскопічні імпульси абсолютно непомітні для людського ока, проте спеціальні датчики на смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах легко зчитують їх і перетворюють на інтернет-сигнал. Таким чином, звичайна LED-лампа в кімнаті здатна одночасно виконувати дві функції: освітлювати простір та слугувати точкою доступу до мережі.

Експерти виділяють кілька фундаментальних переваг LiFi перед нинішніми стандартами зв'язку:

Колосальна швидкість

За даними розробників, швидкість передачі даних через світловий спектр у десятки разів перевищує можливості традиційного Wi-Fi. Це робить технологію незамінною для «важкого» контенту: стримінгу у форматі 4K/8K, хмарних геймінгових платформ та миттєвого завантаження великих масивів інформації.

Безпрецедентна безпека

Оскільки світло, на відміну від радіохвиль, не здатне проникати крізь стіни, перехопити чи зламати такий сигнал з вулиці або з сусіднього кабінету фізично неможливо. Через це LiFi вже активно випробовують у місцях із підвищеними вимогами до кібербезпеки: банках, урядових установах, військових об'єктах та сучасному корпоративному секторі.

Відсутність перевантажень

Світловий спектр практично безмежний і не зашумлений, тому LiFi дозволяє стабільно підключати сотні пристроїв в одному приміщенні без втрати швидкості. Це вирішує проблему сучасних офісів чи ТРЦ, де класичні Wi-Fi-роутери часто «зависають» через надмірну кількість гаджетів.

Чому LiFi поки не зможе повністю витіснити Wi-Fi

Попри очевидні технологічні плюси, повністю відмовитися від радіохвиль у найближчі роки людство не зможе через специфічні обмеження LiFi.

Головний мінус технології – потреба у прямій видимості джерела світла. Якщо сховати телефон у кишеню або просто перекрити рукою датчик, з'єднання миттєво перерветься. Крім того, для роботи інтернету в кімнаті доведеться постійно тримати світло увімкненим, що не завжди зручно, наприклад, у нічний час.

З огляду на це, виробники планують комбінований підхід. Найближчими роками LiFi впроваджуватимуть паралельно з Wi-Fi: радіохвилі забезпечуватимуть загальне базове покриття будинку, а світлові точки над робочими столами – надшвидкісний та захищений канал для роботи.

Наразі пілотні проєкти з інтеграції LiFi вже реалізуються в низці європейських аеропортів, університетів та офісних центрів, а провідні розробники систем «розумного дому» починають закладати підтримку передачі даних у нові лінійки побутових LED-світильників.

Нагадаємо, в Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі українських великих мовних моделей. Уся інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, що забезпечує повний контроль і безпеку даних користувачів.

