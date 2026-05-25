TikTok заблокував канал Арестовича на території України

TikTok заблокував для користувачів з України акаунт блогера, колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, ініціатива втілена в межах взаємодії Центру протидії дезінформації та компанії TikTok в Україні. Раніше відеохостинг YouTube заблокував два канали Арестовича.

Китайська платформа заблокувала для користувачів з України акаунт блогера фото: ЦПД

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

До слова, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив низку скандальних заяв, серед яких – пропозиція спільного молебню з російським диктатором Володимиром Путіним за загиблими, територіальні поступки Росії та суд над президентом України Володимиром Зеленським.