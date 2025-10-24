Працівнику Apple довелося змінити прізвище заради роботи у компанії

Чоловік на ім'я Сем Сунг поcтраждав через схожість із Samsung

Житель Шотландії Сем Сунг, який працював в Apple, був змушений змінити ім'я після того, як фотографія його візитки з ім'ям, що збігається з назвою конкурента Samsung, стала вірусною в інтернеті. Про це повідомляє «Главком» із посмланням на The Mirror.

«У дитинстві я чув кілька дурних жартів чи дражнилок через моє ім'я Сем Сунг, але не було нічого схожого на те, що трапилося, коли мені було трохи за 20», – розповів молодий чоловік.

У той час він працював у ванкуверському «яблучному» магазині, і знімок, зроблений одним із клієнтів, спровокував хвилю жартів та мемів у соціальних мережах.

Усвідомлюючи потенційний вплив на кар'єру, чоловік вирішив змінити прізвище на Струан, обравши нове прізвище на честь села на Шетландських островах, яке він часто відвідував. Він пояснив, що спочатку не планував змінювати ім'я, але постійна увага та впізнання змусили його піти на цей крок.

Пізніше чоловік звільнився з Apple. Наразі, працюючи консультантом з рекрутингу, Сем Струан переконаний, що ім'я може значно впливати на кар'єрні перспективи. Він наголошує на важливості створення правильного професійного іміджу та вибору відповідного імені, особливо в епоху цифрових комунікацій.

Хоча початкова ситуація викликала в нього тривогу, зараз Струан вважає, що міг би поставитися до неї спокійніше.

