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    Трампу підсунули свиню. У соцмережі експерзидента США опублікували «пікантне» фото

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    Хакери зламали соціальну мережу Дональда Трампа - Трампу підсунули свиню. У соцмережі експерзидента США опублікували «пікантне» фото
    Хакери зламали соціальну мережу Дональда Трампа
    Фото: LRT

    Соціальну мережу Дональда Трампа зламали через кілька годин після запуску та опублікували фото свині, яка випорожнюється

    Колишній президент США Дональд Трамп після блокування його сторінок у Twitter, Facebook та YouTube пообіцяв запустити власну соціальну мережу, позбавлену цензури великих корпорацій та впливу держави.

    Він виконав обіцянку і запустив сервіс Truth Social. Але його зламали через кілька годин після запуску.

    Про запуск власної соціальної мережі Трамп оголосив у середу, 20 жовтня, у спеціальному пресрелізі. Наразі вона ще не запустилась для широкого загалу, але хакери з групи Anonymous вже встигли там відзначитись.

    Вони, отримавши доступ до Truth Social, створили чотири нові облікові записи. Один від імені самого Трампа, другий — його колишнього помічника Стіва Беннона. Інші підписали іменами Джека Дорсі, генерального директора Twitter, та Рона Уоткінса, відомого своєю прихильністю різноманітним теоріям змови.

    На фейковій сторінці Трампа, хакери опублікували фотографію свині, яка випорожнюється.

    Фейкова сторінка Трампа
    Фейкова сторінка Трампа

    За словами відповідальних, злом був частиною «онлайн-війни проти ненависті».

    Майбутній сайт повинен відкритись для реєстрації у листопаді для окремих запрошених, і для громадськості – у першому кварталі 2022 року. Поки що люди можуть приєднатися до списку очікування.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Дональд Трамп
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    Трампу підсунули свиню. У соцмережі експерзидента США опублікували «пікантне» фото