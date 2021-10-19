Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію

Колишній президент США Дональд Трамп судиться із американським парламентом

Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на комісію палати представників, що займається обставинами штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Заяви направлено до федерального суду столичного округу Колумбія. У документі відповідачами значаться комісія, очолює її конгресмен Бенні Томпсон і національне управління архівів і записів, а також головний архівіст США Девід Феррьер.

Трамп намагався домогтися від управління приховування матеріалів, які проливають світло на те, що відбувалося в Білому домі під час штурму. Але спроба приховати деталі нападу на Капітолій прихильників Трампа для зриву парламентської сертифікації перемоги Джо Байдена виявилася безуспішною.

Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

Довідка: На Капітолій було вчинено напад 6 січня 2021 року. Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа.