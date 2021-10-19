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    Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію

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    Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію - Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію
    Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію
    Фото з відкритих джерел

    Колишній президент США Дональд Трамп судиться із американським парламентом

    Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на комісію палати представників, що займається обставинами штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

    Заяви направлено до федерального суду столичного округу Колумбія. У документі відповідачами значаться комісія, очолює її конгресмен Бенні Томпсон і національне управління архівів і записів, а також головний архівіст США Девід Феррьер.

    Трамп намагався домогтися від управління приховування матеріалів, які проливають світло на те, що відбувалося в Білому домі під час штурму. Але спроба приховати деталі нападу на Капітолій прихильників Трампа для зриву парламентської сертифікації перемоги Джо Байдена виявилася безуспішною.

    Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

    Довідка: На Капітолій було вчинено напад 6 січня 2021 року. Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп розслідування
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    Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію