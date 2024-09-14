Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу

До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни

14 вересня на ВДНГ у Києві відбувся забіг «Run for Freedom» на підтримку звільнення українських військових і цивільних з російського полону. Захід організувала Київська школа економіки спільно з DefDev та проєктом Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».

Забіг мав не лише адвокаційну, але й благодійну мету. Професор Єльського університету та амбасадор United24 Тімоті Снайдер, який також взяв участь у забігу, збирав кошти на розмінування.

«Ще 49 українців і українок вчора повернулися додому. Це результат великої і важкої роботи. Наше завдання – щоб їх не забували. Саме тому ми біжимо сьогодні. Разом із матерями та дружинами полонених, разом із тими, хто повернувся з полону і тими, хто ще чекає своїх. Їхні історії – це не просто розповіді. Це заклик до дії. До справедливості. І особлива подяка Тімоті Снайдеру за те, що він поруч. За його підтримку ініціативи KSE та «Серця Азовсталі». Разом ми рухаємо цей процес вперед. Крок за кроком, наближаючи кожного до дому», – прокоментувала Наталя Ємченко, голова наглядової ради «Серце Азовсталі» та одна з організаторів заходу.

Учасники забігу могли обрати дистанції в 5 або 10 км. До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни.

«Це моя перша 5-ка, було важко, оскільки відновлення після полону ще триває. Але попри це, я прийшов підтримати своїх побратимів, яких досі утримують російські кати. Це важливо, це треба робити», – поділився Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя.

Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя

Забіг на підтримку полонених став не лише спортивним заходом, а й важливою соціальною подією, яка привертає увагу до проблем українських військовополонених.