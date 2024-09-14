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Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу
Захисник Маріуполя Олександр Дідур та професор Єльського університету Тімоті Снайдер
фото надане організаторами події

До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни

14 вересня на ВДНГ у Києві відбувся забіг «Run for Freedom» на підтримку звільнення українських військових і цивільних з російського полону. Захід організувала Київська школа економіки спільно з DefDev та проєктом Ріната Ахметова «Серце Азовсталі». 

Забіг мав не лише адвокаційну, але й благодійну мету. Професор Єльського університету та амбасадор United24 Тімоті Снайдер, який також взяв участь у забігу, збирав кошти на розмінування.

«Ще 49 українців і українок вчора повернулися додому. Це результат великої і важкої роботи. Наше завдання – щоб їх не забували. Саме тому ми біжимо сьогодні. Разом із матерями та дружинами полонених, разом із тими, хто повернувся з полону і тими, хто ще чекає своїх. Їхні історії – це не просто розповіді. Це заклик до дії. До справедливості. І особлива подяка Тімоті Снайдеру за те, що він поруч. За його підтримку ініціативи  KSE та «Серця Азовсталі». Разом ми рухаємо цей процес вперед. Крок за кроком, наближаючи кожного до дому», – прокоментувала Наталя Ємченко, голова наглядової ради «Серце Азовсталі» та одна з організаторів заходу.

Учасники забігу могли обрати дистанції в 5 або 10 км. До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни. 

«Це моя перша 5-ка, було важко, оскільки відновлення після полону ще триває. Але попри це, я прийшов підтримати своїх побратимів, яких досі утримують російські кати. Це важливо, це треба робити», – поділився Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя.

Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя
Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя

Забіг на підтримку полонених став не лише спортивним заходом, а й важливою соціальною подією, яка привертає увагу до проблем українських військовополонених.

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Теги: полон військові звільнення Тімоті Снайдер Київ

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