Зеленський змінив склад РНБО
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Сьогодні, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі №627/2024.
Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
- Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України
- Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
Цим же указом Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Ольгу Стефанішину – віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України та вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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