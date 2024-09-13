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Зеленський змінив склад РНБО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський змінив склад РНБО
Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу
фото: Офіс президента України

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Сьогодні, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі №627/2024

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

  • Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України
  • Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Цим же указом Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Ольгу Стефанішину – віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України та вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

Зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Теги: РНБО міністр Володимир Зеленський президент Офіс президента

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