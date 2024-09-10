У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС

Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами

Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та вже дійшов до вищого керівництва

У місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим та місцевим бандитом. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Суть конфлікту

За даними місцевого видання «18000», ситуація сталася з жителем Сміли, військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, але нині демобілізувався за сімейними обставинами.

Наприкінці серпня Гончаренко опублікував у фейсбуці допис про те, що розшукує автівку на іноземних номерах. За його словами, водій тієї автівки спричинив ДТП із батьками військового та нахамив їм.

Згодом у мережі з’явилося відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують із Гончаренком, а потім б’ють його. Після також були оприлюднені ролики, на яких бандит знущається з військового та змушує його вибачатися. Військовий, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку молодика. Згодом стало відомо, що Гончаренко зірвав ці номерні знаки з автівки, яку він розшукував, що і спровокувало конфлікт.

Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття.

У Смілій на Черкащині військовий на лікраняному написав у Fb про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили їм.

Кримінальний авторитет Долтенко дізнався про пост, викликав військового, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. pic.twitter.com/QjDJriRQqn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Що кажуть правоохоронці та місцева влада

Речниця Головного управління Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк повідомила, що поки кримінальних проваджень за цим фактом не відкривали: «Потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття провадження у нас немає».

Утім, вона зазначила, що подія внесена до Єдиного журналу обліку звернень і заяв. Але якщо Гончаренко напише повторну заяву, то буде надана правова кваліфікація дій учасників події.

На інцидент уже відеагував місцевий бізнесмен та депутат Віктор Овчаренко. Він ініціював проведення у стінах смілянської мерії розширеної наради:

«Мені здається, що це дивно, коли на очах поліцейських побитого військового змушують вибачатися. Я знаю цього хлопця особисто. На початку повномасштабного вторгнення він був у нашому добровільному формуванні, а потім пішов у Сили спеціальних операцій. Колишніх військових не буває, людина у військовій формі – це наш прапор», – зазначив депутат.

Зрештою сесія міськради ніякого результату не дала.

Реакція активістів

На подію публічно відреагували низка активістів і військових. Зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик закликав компетентні органи відреагувати на інцидент.

За даними місцевих ЗМІ, сміляни вже запланували акцію протесту під стінами місцевої поліції.

Також на кофлікт відреагував народний депутат та військовий Сергій Рудик. Він розпрвів, що Гончаренку та його сім’ї погрожували розправою.

«Нашому військовому, добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто гуде, імʼя злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками, потерпілий не хоче писати заяву, а отже, проблеми не існує», – написав Рудик на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак ніякого результату це не принесло: «Результат, фактично, – випуск пари, і заслуховування «слуг закону». Останні, як по нотах: вивчаємо, збираємо докази, встановлюємо обставини… Їхні методи роботи добре знаю ще з 19-го року, коли місцева поліція зривала вибори і йшла по беспредєлу. Тому довіра до них – на рівні плінтусу».

Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання. «Знайшлася дрібна кримінальна справа (начебто вкрав золотий ланцюжок), отримав два роки з роком випробування (умовно). Тобто і під мобілізацію не потрапляє, і покарання може уникнути – класична схема, ще й, підозрюю, не дешева», – припустив він.

Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень.

Сергій Рудик звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень військовому фото: Serhiy Rudyk/Facebook

Що відомо про бандита

Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка знущалася з військового. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко, який уже фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов’язані, зокрема з завданням тілесних ушкоджень та пограбуваннями.

Вадим Долотенко фото: 18000.com.ua

За однією з них слідство вже завершено та навіть винесено вирок. Йдеться про грабіж, який стався у Смілі у 2020 році. Як встановило слідство, Долотенко приїхав під будинок місцевої жительки, аби віднайти там її сина, який нібито завинив грошей. Не знайшовши ані сина, ані грошей, Долотенко зірвав із жінки золотий кулон і сказав, що поверне, коли отримає гроші від її сина. Після цього з місця пригоди зник. У березні 2024 року Смілянський міськрайонний суд виніс вирок у цій справі, засудивши Долотенка за статтею «грабіж» до року ув’язнення, замінивши потім це покарання умовним терміном.