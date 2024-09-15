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На місці знесених будинків у Маріуполі окупанти зводять житло на продаж для росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На місці знесених будинків у Маріуполі окупанти зводять житло на продаж для росіян
Незаконне будівництво в окупованому Маріуполі
фото: РИА Новости

Ціни на іпотечні квартири від окупантів недоступні для маріупольців, які втратили все через російське вторгнення

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники анонсували будівництво 3,5 тис. нових квартир, які збираються продавати за цінами, недоступними місцевим жителям. Про це в Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

«На місцевих пропагандистських каналах окупанти випускають ролики про «інвестиційні проєкти» у Маріуполі, завдяки яким нібито з'явиться 3,5 тисячі нових квартир, але всі вони для продажу. Зокрема по вулиці Бахчиванджи, 7А загарбники знесли багатоквартирний 9-поверховий будинок. Тепер зводять новий, але жителі, які мали тут квартири, нові не отримають. Їм доведеться їх купувати, але грошей для цього у людей немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціни на іпотечні квартири недоступні для маріупольців, які втратили все через російське вторгнення. Так, вартість однокімнатних квартир стартує від 82 тисяч доларів.

У міськраді вказали, що усе це будується для росіян, аби деукраїнізувати Маріуполь. А про десятки тисяч місцевих жителів, у яких зруйноване житло, загарбники вже й не згадують. Вони зносять будинки, змінюють юридичні адреси та залишають людей на вулиці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що всі приватні будинки, які треба ремонтувати будуть демонтовані, а квартири віддано до розпорядження «ДНР».

Як відомо, окупанти на заходах демонструють розстріляні трамваї з Маріуполя, які атакувала Росія під час блокади міста. 

Також у тимчасово окупованому Росією Маріуполі встановили пам'ятникросійському адміралу Федору Ушакову. «Таким чином, окупанти продовжують русифікацію громадських просторів міста. До цього загарбники встановили пам’ятник Олександру Нєвському. У різних районах встановлюють пам’ятні знаки «героям СВО», які вбивали мирних маріупольців. Але такою політикою вже незадоволені самі маріупольці», – наголошує Маріупольська міська рада.

Зауважується, що РФ вже демонтувала пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.

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Теги: Маріуполь росія окупанти будівництво житло Telegram будинок

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