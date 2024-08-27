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Відключення світла 28 серпня: «Укренерго» оновило графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла 28 серпня: «Укренерго» оновило графіки
Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» просить споживачів не вмикати одночасно потужні електроприлади, коли світло з'являється після відключення

Упродовж усієї доби 28 серпня застосовуватимуться по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Telegram.

«Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» просить споживачів не вмикати одночасно потужні електроприлади, коли світло з'являється після відключення.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Дл слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

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Теги: відключення світла обмеження Укренерго Юрій Бойко

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