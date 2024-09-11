Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters
В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає
фото з відкритих джерел

Посольство США наразі не прокоментувало інцидент

Дві ракети впали поблизу бази Camp Victory, де розміщені американські військові сили поблизу аеропорту Багдада. Про це заявили джерела у сфері безпеки, повідомляє Reuters.

В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає.

Посольство США наразі не прокоментувало інцидент.

Іракське угруповання «Катаїб Хезболла», підтримуване Іраном, заявило, що атака на аеропорт була спрямована на зрив візиту президента Ірану Масуда Пезешкіана, який заплановано на середу вранці. Угруповання закликало іракські сили безпеки розслідувати напад і встановити, хто за ним стоїть.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Ірак досягли попередньої домовленості щодо виведення міжнародних коаліційних військ, очолюваних США, з території Іраку. 

Наразі угода потребує остаточного затвердження урядами обох країн, після чого її буде офіційно оголошено. Як зазначають джерела, це може відбутися вже найближчим часом.

На сьогодні в Іраку перебувають близько 2,5 тисяч американських військових, а також приблизно 900 у сусідній Сирії в рамках міжнародної коаліції.

До слова, Єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі. 

Читайте також:

Теги: США Ірак аеропорт напад військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що Джо Байден зробив правильно?
Що Байден зробив краще за своїх попередників?
29 серпня, 17:43
Захід підтримує курську операцію, у той час Росія втрачає контроль
Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
13 серпня, 20:18
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Чи причетна Україна до підриву «Північного потоку»: Білий дім відмовився від коментарів
16 серпня, 11:20
Супутники раніше зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка»
Атака на аеродром «Саваслейка»: з'явилися супутникові знімки
14 серпня, 22:25
Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії для оборони України, не буде
Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
18 серпня, 22:11
Чоловік стріляв по військових із невстановленої зброї
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військових: є поранений
27 серпня, 13:40
Команда Трампа очікує, що дебати, які заплановані на 10 вересня, пройдуть за узгодженими з командою Байдена правилами
Переговори щодо дебатів між Трампом і Гарріс зайшли в глухий кут – Politico
26 серпня, 21:56
В автобусі під час нападу було понад 40 пасажирів
У Німеччині жінка вчинила різанину в автобусі (фото)
31 серпня, 13:46
Рубен Брекельманс закликав інших союзників України зняти обмеження стосовно застосування зброї
Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії
Вчора, 03:40

Політика

Мешканці Гази виганяють ХАМАС із укриттів через страх ударів Ізраїлю – NYT
Мешканці Гази виганяють ХАМАС із укриттів через страх ударів Ізраїлю – NYT
Дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа: ключові тези
Дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа: ключові тези
Коли США можуть дозволити ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ назвали строки
Коли США можуть дозволити ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ назвали строки
Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters
Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters
Трамп на дебатах відповів, чи бажає він перемоги України над Росією
Трамп на дебатах відповів, чи бажає він перемоги України над Росією
Винищувачі та урядове житло. Які умови ставить Путін, аби відвідати країну НАТО – ЗМІ
Винищувачі та урядове житло. Які умови ставить Путін, аби відвідати країну НАТО – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
22K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8675
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
7790
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua