Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters

В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає

Посольство США наразі не прокоментувало інцидент

Дві ракети впали поблизу бази Camp Victory, де розміщені американські військові сили поблизу аеропорту Багдада. Про це заявили джерела у сфері безпеки, повідомляє Reuters.

В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає.

Посольство США наразі не прокоментувало інцидент.

Іракське угруповання «Катаїб Хезболла», підтримуване Іраном, заявило, що атака на аеропорт була спрямована на зрив візиту президента Ірану Масуда Пезешкіана, який заплановано на середу вранці. Угруповання закликало іракські сили безпеки розслідувати напад і встановити, хто за ним стоїть.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Ірак досягли попередньої домовленості щодо виведення міжнародних коаліційних військ, очолюваних США, з території Іраку.

Наразі угода потребує остаточного затвердження урядами обох країн, після чого її буде офіційно оголошено. Як зазначають джерела, це може відбутися вже найближчим часом.

На сьогодні в Іраку перебувають близько 2,5 тисяч американських військових, а також приблизно 900 у сусідній Сирії в рамках міжнародної коаліції.

До слова, Єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі.