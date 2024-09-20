Кому перекрито доступ до Telegram? Роз'яснення Центру протидії дезінформації

Андрій Коваленко назвав категорії осіб, яким відтепер заборонено листуватися в Telegram на роботі

Обмеження на використання месенджера Telegram стосується лише службових пристроїв чиновників, військових та співробітників критичної інфраструктури. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«Щодо Telegram. Ідеться про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах», – пояснив Коваленко.

Він нагадав, що про ризик пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв говорилося і раніше. «Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів», – наголосив керівник ЦПД.

Також Коваленко уточнив, що рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер.

Крім того, як підкреслив посадовець, це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням тощо вести офіційні сторінки в телеграмі.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки було вирішено обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошував, що засіб зв'язку Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але можливо.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив допрацювати законопроєкт про регулювання месенджера Telegram. У Верховній Раді проєкт закону має бути зареєстровано до кінця вересня. Допрацювати законопроєкт парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Для цього буде створено робочу групу, також до роботи над проєктом закону долучать і Міністерство цифрової трансформації.