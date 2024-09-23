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Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників: деталі
Як зазначив Дуров, весь проблемний контент, який було виявлено в пошуку Telegram, більше не доступний
фото з відкритих джерел

Після затримання Павла Дурова месенджер Telegram почав співпрацювати зі слідством

Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, компанія оновила умови використання та політику конфіденційності застосунку. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

«Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити», – зазначив він.

За останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим. За словами Дурова, весь проблемний контент, який було виявлено в пошуку, більше не доступний.

«Ці заходи повинні відлякати злочинців. Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів», – зазначив він.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника популярного месенджера Telegram, затримали в Парижі за підозрою у сприянні поширенню дитячої порнографії. Розслідування OFMIN виявило, що Telegram використовувався для поширення посилань на групи з незаконним контентом, включаючи матеріали, пов'язані з дитячою порнографією.

До слова, після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

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Теги: Telegram Павло Дуров застосунок злочинець соцмережі

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